

الأمم المتحدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء ، أنّ كوريا الشمالية سجّلت في 2018، أدنى مستوى من المحصول الزراعي منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد وافتقارها إلى الأراضي الصالحة للزراعة وعدم كفاءة الزراعة.

وقالت المنظّمة الدولية في تقرير حول "الحاجات والأولويات" في 2019: "إنّ إجمالي المحاصيل الزراعية في كوريا الشمالية بلغ في العام الماضي 4,95 مليون طنّ، أي أقلّ بنصف مليون طن ممّا كان عليه في 2017". ونقل التقرير الأممّي عن منسّق الأمم المتّحدة المقيم لكوريا الشمالية تابان ميشرا قوله، إنّ هذا "أدنى مستوى من الإنتاج في أكثر من عقد".

وأوضح المسؤول الأممي أنّ النتيجة هي أنّ 10,9 ملايين شخص في كوريا الشمالية، أي 43% من إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي بزيادة 600 ألف شخص عن العام الماضي، مما يزيد مخاطر سوء التغذية والأمراض. ولكن في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، فإنّ الأمم المتحدة اضطرت إلى خفض عدد الناس الذين تستهدف تقديم المساعدات إليهم من 6 ملايين إلى 3,8 ملايين شخص بسبب نقص التمويل.

// انتهى //

12:29ت م

0074





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / إنتاج كوريا الشمالية من الغذاء في أدنى مستوى له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.