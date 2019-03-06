السعودية اليوم / رئيس مركز الموسم يتفقد المشروعات البلدية



الموسم 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

تفقد رئيس مركز الموسم بجازان الدكتور خفير بن زارع العمري اليوم عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها من حدائق وسفلتة وإنارة لأحياء وقرى المركز، بالإضافة إلى مشروعات كورنيش شاطئ الموسم.

والتقى الدكتور العمري خلال جولته يرافقه رئيس بلدية المركز المهندس أحمد علوان، المقاولين، حاثاً على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، ومواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء من أجل هذه مشروعات الحيوية والتنموية.

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12:22ت م

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