سياسي / 16 قتيلاً على الأقل في هجوم جلال آباد شرق أفغانستان



كابول 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

قتل 16 شخصًا على الأقل في عملية انتحارية تلاها إطلاق نار، استهدفت صباح الأربعاء ، شركة بناء قريبة من مطار جلال آباد شرق أفغانستان، على ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار وكبرى مدنها جلال آباد، عطالله خوقياني: "قتل 16 موظفًا في الشركة وأصيب تسعة بجروح" في الهجوم الذي استمر عدة ساعات، مؤكدًا أن قوات الأمن قتلت المهاجمين الخمسة.

وأوضح أن الهجوم بدأ بسماع انفجارين على الأقل، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع. ولا تزال عملية لتثبيت الأمن في الموقع، مبينًا أيضًا أن قوات الأمن قامت بتفكيك سترتين مفخختين وسيارة مفخخة وعدد من الألغام التي زرعها المهاجمون.

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12:16ت م

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