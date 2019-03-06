سياسي / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

تناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مع مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، التي تركزت حول برنامج أنشطة المنظمة والمشاريع المزمع تنفيذها في اطار احتفالية تونس عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2019، التي ستنطلق فعالياتها يوم 20 مارس الجاري .

ورصدت في الشأن الجزائري.. تواصل التظاهرات المناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رسميًا لولاية خامسة لرئاسة الجزائر، في الوقت الذي أعلن فيه الحزب الحاكم الشعار الرسمي لحملة الرئيس.

وأوردت صحف الأربعاء في السياق.. تصريحات لرئيس أركان الجيش الجزائري، قال فيها: إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى سنوات الجمر والألم.

وتناولت في الشأن الليبي.. فحوى الاجتماع ألتشاوري بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، الذي بحث السبل الكفيلة بمساعدة الليبيين على التوصل إلى توافق من اجل إطلاق حوار ليبي على قاعدة الاتفاق السياسي وفق خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية.

وكتبت الصحف في الشان السوري.. على توقف العمليات العسكرية في بلدة الباغوز شرق سوريا آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، بشكل مؤقت أمس، بعد هدنة غير معلنة بين عناصر مدعومة من التحالف الدولي، ومن تبقى من مسلحي التنظيم.

ونقلت في السياق.. إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن الجانبين الروسي والتركي، في لجنة الهدنة في سوريا رصدا العديد من انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات اللاذقية وحلب وادلب وحماة.

وأشارت صحف تونس في شأن آخر.. إلى دعوة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، من عمان الاتحاد البرلماني العربي، إلى اتخاذ قرارات عملية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية.

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12:09ت م

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