السعودية اليوم / "تعليم الشمالية" يفتتح أندية الحي الترفيهية التعليمية بالمنطقة



عرعر 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي أمس، أندية الحي الترفيهية التعليمية بالمنطقة.

وألقى مدير عام التعليم كلمة بهذه المناسبة، حث خلالها الجميع على بذل المزيد من الجهد وتحقيق الأهداف المنشودة من الأندية.

بعد ذلك تجول القريشي داخل أروقة النادي، مستمعاً لشرح مفصل عن محتويات النادي والأجهزة والبرامج المعد للمسجلين في النادي.

وبين مدير إدارة النشاط الطلابي سليمان الحميد أن عدد الأندية التي تم افتتاحها سبع أندية للحي "بنين وبنات"، حيث تم تجهيزها بكل التقنيات والأدوات الحديثة.

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12:04ت م

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