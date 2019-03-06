السعودية اليوم / أكثر من 500 متدرب استفادوا من برامج ملتقى "صامطة التقني"



صامطة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

اطلقت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم برامجها التدريبية والتطويرية المقامة ضمن فعاليات ملتقى "صامطة التقني".

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين ومدير الملتقى المهندس علي بشبش، أن برامج الملتقى تنوعت ما بين تقنية وتدريبية وترفيهية، واشتملت على أكثر من ٢٠ دورة تدريبية وتطويرية للرجال والنساء، وبلغ عدد المتقدمين أكثر من 500 متدرب ، مشيراً إلى أن الملتقى هدف إلى تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإيصال رسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة المهنية والتعريف بوحداتها .

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12:04ت م

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