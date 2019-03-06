اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق منخفضًا



طوكيو 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

واصل المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية تراجعه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم، بعد أداء ضعيف للأسهم الأمريكية، بينما أقبل المستثمرون الأفراد على شراء أسهم الشركات الصغيرة المرتبطة بالدفاع بدعم من تقارير عن أن كوريا الشمالية أعادت بناء جزء من موقع لإطلاق الصواريخ.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.6% إلى 21596.81 نقطة، مع وجود مستوى دعم عند متوسط 25 يوما قرب 21177 نقطة. وكان نيكاي قد بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن المحللين يقولون إن المستثمرين يقبلون الآن على جني الأرباح في غياب أي محفزات جديدة للشراء.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25% إلى 1615.25 نقطة. وفاقت الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1291 إلى 737 سهمًا.

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