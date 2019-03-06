السعودية اليوم / محافظ الريث ومدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفتتحان مشروع صيانة عدد من مساجد وجوامع المحافظة



الريث 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

افتتح محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، مشروع صيانة تسعة عشر مسجدًا وجامعًا ومبنيين إداريين تابعين لفرع الوزارة.

وأوضح المدخلي، في تصريح لوكالة الأنباء

// انتهى //

11:57ت م

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الريث 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسافتتح محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، مشروع صيانة تسعة عشر مسجدًا وجامعًا ومبنيين إداريين تابعين لفرع الوزارة.وأوضح المدخلي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، أن عمارة بيوت الله - عز وجل - من الفضائل الكبيرة التي يتمناها كل مسلم على هذا الأرض، مضيفًا أن المشروع جاء بناء على توجيه وموافقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ويمتد لستة وثلاثين شهرًا.// انتهى //11:57ت م0060

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