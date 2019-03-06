اقتصادي / مؤسسة الكهرباء الليبية توقع إتفاق لإنتاج الكهرباء مع سونلغاز الجزائرية



طرابلس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

وقعت المؤسسة الليبية للكهرباء (جيكول) ومجمع سونلغاز الحكومي الجزائري، مذكرة تفاهم للتعاون المستدام في مجال إنتاج الكهرباء في ليبيا.

وقال وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، بحضور المدير العام للمؤسسة الوطنية للكهرباء، عبدالمجيد محمد حمزة، من الجانب الليبي على هامش توقيع البروتوكول بين المؤسستين: "إن توقيع الاتفاقية سيسمح للشركات الفرعية لسونلغاز على المدى الطويل بتقديم خدماتها للمؤسسة الليبية في جميع المجالات المتعلقة بإنتاج الكهرباء.

وينص البروتوكول على صيانة محطات الطاقة وتطويرها والتزويد بالمعدات والمشاركة في تجميع المحطات الجديدة للطاقة الكهربائية وتكوين عمال المحطات التابعة للمؤسسة الليبية، وأيضًا المساهمة المباشرة في تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الكهربائية.

ويتطلب التعاون الثنائي الشروع في تكوين إطارات وعمال المؤسسة الليبية من طرف إطارات الشركات الفرعية لسونلغاز، وصيانة المحطات الليبية الناشطة في مجال توليد الكهرباء ، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالاستثمار المباشر في الإنتاج.

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11:56ت م

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