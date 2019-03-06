سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم وتستدعي أسيرًا محررًا من الخليل



بيت لحم - الخليل 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم، فيما استدعت أسيرًا فلسطينيًا محررًا من الخليل.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين من حي وادي معالي وسط مدينة بيت لحم، وآخر من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وذكرت مصادر محلية في الخليل، أن قوات الاحتلال سلمت الأسير المحرر، مصعب الزغير، بلاغًا لمراجعتها، عقب هدم منزله في مدينة الخليل، كما اقتحمت عددًا من البلدات، والمنازل.

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11:52ت م

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