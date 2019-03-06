السعودية اليوم / "طرق وتقنيات تلقيح النخل ومكافحة الآفات" ندوة بمكتب الزراعة بالعقيق



الباحة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العقيق أمس، ممثلًا بالوحدة الإرشادية، ندوة عن "طرق وتقنيات تلقيح النخل ومكافحة الآفات", بحضور المحافظ الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, وعددٍ من المهتمين بزراعة النخيل, وذلك بفندق الفخامة توليب بالمحافظة.

وأشار مدير مكتب الزراعة بالعقيق المهندس جمعان بن عبد الله الغامدي أن الندوة تضمنت التعريف بكيفية وطريقة انتقال حبوب اللقاح إلى الأزهار المؤنثة, وأهم العوامل المؤثرة على نجاح التلقيح وأنواعه, إضافة إلى طرق جمع واستخلاص حبوب اللقاح وكيفية تخزينها، وأنواع أجهزة التلقيح الآلي ومنها آلة تلقيح يدوية والكهربائية والميكانيكية، حيث قُدِّمَ وصفٌ عملي عن الخف الذي تتميز بإنتاج ثمار عالية الجودة والمحافظة على قوة النخلة وعدم اجهادها.

وفي نهاية الندوة كرّم محافظ العقيق الحضور والإعلاميين, فيما تسلم هدية تذكارية من مدير مكتب الزراعة بالعقيق.

// انتهى //

11:52ت م

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