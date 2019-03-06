شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ورش عمل للمصدرين في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية ، أربع ورش عمل عُقدت في غرفة الشرقية بالدمام لمدة يومين، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويُعد تطوير وتقييم المصدرين إحدى المشاريع المهمة التي تقوم بها هيئة تنمية الصادرات السعودية لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث تقدم حزمة من الأنشطة والبرامج لتشجيع منظومة التصدير الوطنية من خلال رفع مستوى وجاهزية التصدير للمنشآت وتطوير قدرات المصدرين عن طريق البرامج التدريبية الحديثة، وورش العمل المتطورة.

ونظمت "الصادرات السعودية" ورشة عمل "المتطلبات الفنية ومطابقة المنتج للتصدير"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف التعريف بالخدمات الفنية لتلافي العوائق الفنية للمنتجات المستهدفة بالتصدير للأسواق الدولية، وللتعريف باللوائح والمواصفات الفنية الخاصة بأصناف المنتجات للمصدّرين وأنشطة تقويم المطابقة، إضافة إلى آليات تحقيق متطلبات الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالتجارة.

كما نظمت ورشة عمل "إصدار شهادة صلاحية التصدير للمصانع والمعامل الغذائية" بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، للتعريف بإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة صلاحية التصدير الإلكترونية للمصانع الغذائية ومعامل تصنيع الأغذية لتصدير المنتجات الغذائية.

ونظمت أيضًا ورشة عمل "ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية" بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بهدف التعريف بضريبة القيمة المضافة والأحكام المتعلقة بتصدير السلع والخدمات، والتعريف بالشروط والوثائق والمستندات لخضوع الصادرات للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، إضافة إلى ورشة عمل "مبادرات "الجمارك" و "موانئ" وخدمات "فسح" للمصدرين" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ ومنصة فسح.