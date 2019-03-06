شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند يزور موقع الأخدود الأثري بنجران والان نبدء بالتفاصيل
واطلع السفير على ما يحتويه الموقع الأثري من رسومات ونقوش وأسوار ومباني، إضافة إلى القلعة الأثرية والرحى الشهير والمشاريع الجاري تنفيذها بالموقع, من أبرزها متحف نجران الإقليمي، حيث أبدى السفير الهندي إعجابه بما شاهده من آثار تاريخية عريقة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن المواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بمنطقة نجران تشهد زيارات عديدة من الوفود الرسمية والسفراء والزوار على مدار العام من داخل المنطقة وخارجها، مبيناً أن المنطقة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية والتاريخية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة على مستوى المملكة .
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