شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد يكشف تفاصيل حادث التصادم والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت أنه نتيجة لاصطدام مركبة بإحدى الشاحنات بالجانب البحريني باتجاه السعودية عند الساعة ٦:٣٠ صباحا ، تم إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة مدة ساعة واحدة مع بطء في الحركة لاحقا بسبب معالجة موقع الحادث حفاظا على سلامة المسافرين.
فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مباشرة الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع.
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