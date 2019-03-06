شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد يكشف تفاصيل حادث التصادم والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الحادث الذي وقع بين شاحنة ومركبة صباح اليوم ، كانتا في وضعية السير عند وقوعه والذي تسبب في نشوب حريق أدى إلى وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين وفقاً للمعلومات الأولية للحادث.

وأكدت أنه نتيجة لاصطدام مركبة بإحدى الشاحنات بالجانب البحريني باتجاه السعودية عند الساعة ٦:٣٠ صباحا ، تم إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة مدة ساعة واحدة مع بطء في الحركة لاحقا بسبب معالجة موقع الحادث حفاظا على سلامة المسافرين.

فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مباشرة الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع.