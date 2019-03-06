الحقيل: ملكية المنازل تنمو بنسبة تتراوح ما بين 6 و7% سنويا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، اليوم، إن ملكية المنازل بالسعودية تنمو بين 6 و7% سنويا.

وأعرب الحقيل عن أمله في زيادة معدل نمو ملكية المنازل إلى 15 ألف أسرة شهريا بحلول 2020، من أكثر قليلا من عشرة آلاف شهريا في الوقت الحالي.