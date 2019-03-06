الان تتابع الحقيل: ملكية المنازل تنمو بنسبة تتراوح ما بين 6 و7% سنويا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، اليوم، إن ملكية المنازل بالسعودية تنمو بين 6 و7% سنويا.
وأعرب الحقيل عن أمله في زيادة معدل نمو ملكية المنازل إلى 15 ألف أسرة شهريا بحلول 2020، من أكثر قليلا من عشرة آلاف شهريا في الوقت الحالي.
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