جلسة سكر تتسبب في إنهاء حياة شخص على يد صديقه بالطائف

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أطلق مخمور النار على صديقه، بالطائف، فأرداه قتيلا، خلال جلسة سكر اجتمعا فيها، وأصابه بأربع طلقات استقرت في صدره وأنهت حياته على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم، بلاغا، بوقوع جريمة قتل، وسارعت الدوريات الأمنية لتطويق حي السحيلي بمدينة الطائف، وتبين أن الجاني أطلق النار من مسدس نوع “أبو محالة”، كان يحمله، على صديقه، عقب اختلافهما نتيجة تعاطيهما المسكر.