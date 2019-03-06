الان تتابع “الأرصاد” تحذر من استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها، باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية، وتشمل حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، والأجزاء المجاورة.
وحذرت الهيئة من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الرياح، ويبدأ التنبيه من الساعة 10:10 صباحا، ويستمر حتى الساعة 8:09 مساء.
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