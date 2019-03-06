نظام تدارس الإلكتروني وأهم الخدمات التى يقدمها

نظام تدارس هو أحد أنظمة إدارة التعليم الإلكتروني، وتم تطوير هذا النظام من قِبل أحد شركات تقنية المعلومات، ويقدم هذا النظام جميع الوظائف التى تحتاج اليها المدارس والجامعات ومراكز التدريب والشركات، ويتم إدارتها عبر الإنترنت،ويشمل هذا النظام عدة أنظمة فرعية منها” إدارة القبول القبول والتسجيل، إدارة وبناء المحتوى التعليمي، إدارة الإختبارات والواجبات، سجل الدرجات، والتقويم، إلخ”، ويتم إستخدام نظام تدارس فى العديد من المؤسسات التعليمية السعودية مثل” جامعة الإمام محمد بن سعود، الهيئة العامة لتحفيظ القرآن الكريم، مدارس الرياض، عماد التعليم عن بعد، وغيرها من المؤسسات”، وفى السطور التالية سوف نذكر اليكم أهم الخدمات التى يقدمها نظام تدارس.

أهم الخدمات التي يقدمها نظام تدارس

إدارة القبول والتسجيل: يقوم هذا النظام بإدارة كافة الطلبات الخاصة بالتقديم والقبول فى المؤسسات التى تشارك فيه، وأيضا إدارة التسجيل فى المدارس والجامعات، مثل جامعة الإمام محمد بن سعود، وتقوم باحتساب المعدلات وتحديد إذا كان الطالب راسباً أو ناجحاً.

إدارة الإختبارات: ويتيح نظام تدارس خدمة لإنشاء الأسئلة المتنوعة سواء كانت اسئلة اختيارات أو اسئلة صح أم خطأ.

سجل الدرجات: ومن خلال نظام تدارس يمكن لكافة المؤسسات عمل سجل خاص بدرجات كل طالب فى الواجبات وكشف الغياب والحضور، وأيضا الإختبارات، والعديد من الأنشطة الأخرى، ,أيضا رصد كافة الدرجات التي حصدها فى جميع الأعمال.

التسجيل في تدارس

ويمكن التسجيل في نظام تدارس من خلال موقع تدارس عماد التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.