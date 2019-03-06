طريقة التسجيل فى مقيم وأهم الخدمات التى يقدمها

خدمة مقيم للأفراد هى أحد الخدمات التى أطلقتها المملكة العربية السعودية؛ وجاء هذا بعد أن شهدت خدمة مقيم للمؤسسات والهيئات الحكومية نجاحاً كبيراً، ومن خلال خدمة مقيم يمكن إجراء العديد من الخدمات التى تخص الجوازات مثل؛ تحديث مكان العمل، وتحديث رقم الهاتف، تغيير العنوان وذلك بدون اى عناء أو مجهود وفى أى وقت وأى مكان تتواجد فيه، كما توفر الخدمة أيضا المعلومات الخاصة بالعمال والمقيمين وذلك دون الحاجة الى الذهاب الى مقر هيئة الجوازات السعودية، والأن سوف نتطرق سويا عبر هذا المقال المقدم من نجوم مصرية إلى ذكر كيفية التسجيل فى خدمة مقيم، تابعونا.

طريقة التسجيل فى مقيم

أولا نقوم بالدخول الى بوابة مقيم الالكترونية.

ثم نقوم بالنزول الى أسفل الصفحة والضغط على كلمة اشتراك.

ثم ستنتقل الى صفحة إدخال البيانات الخاصة مثل” اسم الشركة، الإسم، الفرع الرئيسي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ثم كتابة رقم التحقق كما هو ظاهر أمامك.

ثم الضغط على كلمة إرسال.

مقيم خدمة صلاحية التأشيرة

كما تقدم خدمة مقيم صلاحية التأشيرة، ويمكن الاستعلام عن صلاحية التأشيرة سواء كانت خروج نهائي، أو إصدارة تأشيرة الخروج النهائي وإعادة طباعتها، وأيضا إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وأيضا إصدار تأشيرة الخروج والعودة وإعادة طباعتها.

الفرق بين مقيم وابشر

يعد نظام مقيم ونظام ابشر أحد أهم الأنظمة الناجحة والتى من خلالها يمكن إجراء العديد من المعاملات بسهولة ويسر، ومن أهم خدمات مقيم:

تجديد هوية مقيم.

إصدار هوية مقيم.

تعديل مهنة مقيم.

نقل الخدمات.

تأشيرة الزيارة العائلية.

تمديد فيرا الزيارات.

أما عن الخدمات التي يقدمها موقع ابشر: