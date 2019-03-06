القبض على 25 متهما من المافيا بإيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما قالت قوات الدرك الإيطالية أمس إنه جرى إلقاء القبض على 25 شخصا في مداهمة للمافيا بإقليم تراباني في صقلية شرق إيطاليا. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن سياسيين اثنين، وهما نائب سابق عن الحزب الديمقراطي «يسار الوسط» ومسؤول سابق بمكتب ببلدية تراباني، من بين الذين جرى إلقاء القبض عليهم.



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