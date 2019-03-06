9 من طالبان قتلوا في غارات أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول ذكر تقرير إخباري أمس أن تسعة على الأقل من مسلحي طالبان قتلوا في غارات جوية جرت بأقاليم هلمند وأوروزجان وجازجان. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية أمس عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن غارة جوية في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة، وأضافت المصادر أن غارة جوية مماثلة في تارين كوت، عاصمة إقليم أوروزجان، أسفرت عن مقتل أحد مسلحي طالبان.



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