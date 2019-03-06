العثور على أقدم أدوات دق الوشم بالعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر باحثون أستراليون على أقدم مجموعة من أدوات دق الوشم في العالم بموقع في تونجا، بما في ذلك أدوات يعتقد أنها مصنوعة من العظام البشرية.

واكتشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية أن تلك الأدوات تعود إلى نحو 2700 عام مضت، باستخدام الكربون المشع، مما يجعلها أقدم أدوات وشم يعثر عليها في أوقيانوسيا.

وقال البروفيسور جوفري كلارك، إن أمشاط الوشم المصنوعة من العظام تحتوي على شفرات لنقل الحبر إلى طبقة الجلد.

ويعتقد الباحثون أنها الأدوات تعود لأحد فناني دق الوشم.