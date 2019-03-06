لغاتنا تؤثر على تخزين واسترجاع المعلومات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تؤثر اللغة التي نتحدثها على طريقتنا في معالجة واختزان واسترجاع المعلومات، وذلك بحسب موقع science daily الأمريكي. وفتحت حقيقة أن تفرع وترتيب الكلمات ربما يكون مرتبطا بعملية إدراكية أساسية، كتذكر سبل جديدة ومثيرة للاهتمام لبحث علم النفس نحو مجموعة اللغات والمجتمعات المدروسة.



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