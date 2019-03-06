تصادم قطاري ركاب يصيب 21 شخصا بالتشيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيب 21 شخصا جراء تصادم قطاري ركاب وجها لوجه أمس خارج المحطة الرئيسية في مدينة برنو جنوبي التشيك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في تصريح لها إنه ليس هناك حالات حرجة بين المصابين، ويتلقى نصفهم تقريبا العلاج في المستشفى، ووقع الحادث في منطقة تخضع حاليا لأعمال إعادة إعمار رئيسة، وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان الحادث نجم عن خلل فني أم خطأ بشري.

يأتي ذلك الحادث بعد يوم واحد من إصابة خمسة أشخاص في حادث لقطار محلي شرق براغ.