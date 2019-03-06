ابتكار طرق حفظ جديدة في متحف بالهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ابتكر متحف جورهات أحد أهم المتاحف الفنية الموجودة بالهند أساليب حفظ وعناية جديدة للقطع الأثرية، حسبما ذكر في موقع The Times of India. ويحتضن المتحف الذي افتتح لأول مرة عام 1989 نحو ألف قطعة أثرية ونادرة، ويعد ثاني أهم متحف في البلاد، كونه يجمع أكبر عدد. وأشارت مديرة المتحف شيلبي روي إلى إيجادهم أساليب حفظ جديدة لحماية القطع النادرة من التلف والخراب، إذ نقلوها من رفوفها الخشبية القديمة إلى معدنية أكثر حداثة، وذلك لمنع احتمالية تعرضها لأي حشرات.



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