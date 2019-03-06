قطب فاكهة الدوريان ينظم مسابقة للبحث عن عريس لابنته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بانكوك

يقيم أحد أقطاب فاكهة الدوريان في تايلاند مسابقة لاختيار زوج لابنته الصغرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس.

ونشر أرنون رودتونج (58 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول أنه يبحث عن زوج لابنته (26 عاما)، والذي سوف يحصل على جائزة قدرها عشرة ملايين باهت (314180 دولارا)، ويرث في إمبراطورية الدوريان، وفقا لصحيفة «كاوسود» التايلاندية باللغة الإنجليزية.

وتقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة والفوز بالزيجة والجائزة.

ولم يتضح بعد ماهية المنافسة التي ستقام في إقليم شانتابوري شرق البلاد بالقرب من منتجع باتايا في الأول من أبريل المقبل، ومع ذلك فمن المتوقع اختبار المنافسين بشأن معلوماتهم عن تجارة الدوريان. ونقل عن أرنون قوله «أريد شخصا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر».

من ناحيتها قالت الابنة كارنسيتا رودتونج إنها لا تمانع في الفكرة. وأضافت «ليس من الصعب إرضائي. أريد فقط رجلا أستطيع أن أقدمه في المناسبات الاجتماعية وألتقط صورا ذاتية (سيلفي) معه».