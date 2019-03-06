«سالك» تناقش تحديات صناعة الأعلاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة مع مستثمرين ومهتمين في مجال الأعلاف الخضراء، التحديات المتعلقة بصناعة الأعلاف والوضع الحالي والمستقبلي للطلب على الأعلاف في المملكة وإنتاجها، وطرح فرص استثمارية لاستيراد الأعلاف من الخارج لسد أي فجوة محتملة في السوق المحلي، فضلا عن التطرق لأهم مستجدات قطاعي الألبان والماشية وفق احتياجات المملكة.

وهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقة الاستثمارية والمعلوماتية بين مصدري الأعلاف الدوليين والمستثمرين من داخل المملكة.

وأوضح العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» خالد العبودي، أن الشركة تعمل على تهيئة سبل الاستثمار الأجنبي وتذليل الصعاب كافة أمام المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، مبينا أن مثل هذه اللقاءات مفيدة في تبادل الآراء والخبرات في المجال الزراعي، ولا سيما المعني بقطاع الأعلاف.

وبدأت شركة سالك أعمالها في 2012 بغرض الاستثمار في مجالات السلع والمنتجات الزراعية والأعلاف، حيث نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة بما يدعم توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها.

وتمتلك سالك شركات ومشاريع زراعية عدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وغيرها، ولديها خطط طموحة للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

أبرز ما ناقشه اللقاء: