تعادل جيونجنام وفوز كاشيما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ شانجوون تعادل جيونجنام الكوري الجنوبي مع ضيفه شاندونج لونينج الصيني 2 - 2 أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا. وسجل وو جو سونج، وكيم سيونج جون هدفي جيونجنام ، وتكفل جرازيانو بيلي بتسجيل هدفي شاندونج . وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، فاز حامل اللقب كاشيما أنتلرز الياباني على ضيفه جوهور دار التعظيم الماليزي 2 - 1 على استاد كاشيما في إيباراكي. وسجل تايكي هيراتو والبرازيلي سيرجينيو هدفي كاشيما، فيما سجل البرازيلي لويس ديوجو هدف جوهور. وتصدر كاشيما المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من شاندونج وجيونجنام، وظل جوهور بلا رصيد من النقاط.



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