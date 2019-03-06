6 اتفاقيات مع غرف تجارية لدعم توظيف السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 6 اتفاقيات تعاون مع 6 غرف تجارية وصناعية، لدعم تدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات في منافذ البيع في 12 نشاطا تجاريا مستهدفا بالتوطين، وذلك على هامش فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019.

ووقع مدير عام «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري الاتفاقيات الست مع كل من: رئيس غرفة تبوك سعيد العسيري، ورئيس غرفة الجوف ماجد الرويلي، ورئيس غرفة القريات محمد الرويلي، ورئيس غرفة نجران محيميد آل شرمة، ونائب أمين غرفة جدة مازن كتبي، وأمين غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري.

وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، إضافة إلى دعم تمويل الخطط والدراسات والبرامج التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتوظيف السعوديين، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية.

وسيتولى «هدف» بالتنسيق مع الغرف التجارية في المناطق المشار إليها تقديم برامج دعم تدريبية ومالية، لتدريب وتأهيل وتمكين وتوجيه وتوظيف السعوديين والسعوديات في منافذ البيع في 12 نشاطا تجاريا مستهدفا بالتوطين.