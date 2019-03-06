مدرب الأهلي المصري: لا نفكر في الزمالك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

أكد المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري محمد يوسف أن الفريق حقق فوزا مهما على حساب بتروجيت، ولكنه خسر جهود كريم نيدفيد أمام الزمالك في المرحلة المقبلة من الدوري الممتاز.

وقال يوسف إن الأهلي يسير وفق جدول المباريات الخاص به، ولا يفكر إلا في المباراة المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا، ولا ينظر أو يفكر حاليا في المواجهة المقبلة بالدوري الممتاز أمام الزمالك نهاية الشهر الحالي.

وتقدم الأهلي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر، والذي خاض مباراة أقل من الأهلي.