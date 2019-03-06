مبادرة تطوعية لتحسين المشهد الحضاري على طريق الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

للأسبوع الثاني تواصل أمانة محافظة جدة العمل على المبادرة التطوعية المشتركة لتحسين المشهد الحضاري، ومعالجة التلوث البصري على مسار طريق الحرمين، الرامية إلى تحسين المباني الشعبية وبعض المنشآت الأخرى المطلة على المسار للجزء الواقع في حي الروابي، وذلك بأعمال الطلاء والرسومات الفنية والخط العربي على الجدران، بمشاركة جمعية مراكز الأحياء بجدة، والفريق التطوعي «حيث الإنسان أولا».

وحددت الأمانة جدولا زمنيا للانتهاء من أعمال المبادرة في الجزء المستهدف، وذلك بمعدل ثلاثة أيام عمل في الأسبوع «الأربعاء، والخميس، والجمعة»، تنفذ خلال فترة سبعة أسابيع متواصلة، فيما ستكون المشاركة متاحة لعدد كبير من المتطوعين بمختلف الفئات طيلة أيام العمل في المبادرة التي تحظى بمساهمة القطاع الخاص دعما ورعاية.

عن المبادرة: