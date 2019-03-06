6 برامج لفتيات دار الضيافة الاجتماعية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية 6 برامج متنوعة لـ 162 مستفيدة من فتياتها المشمولات بالرعاية والكادر الوظيفي العامل معهن، بالتعاون مع مجموعة من الفرق التطوعية والجهات التعليمية الأخرى.

وتعرفت المستفيدات في البرنامج الأول «أساسيات الحاسب الآلي» الذي استمر شهرا كاملا، على أهم البرامج والأنظمة الحاسوبية وطرق استخدامها والتعامل معها، كما تدربت الفتيات في البرنامج الثاني «إطارات الخياطة» على أبرز الطرق والفنون لعمل إطارات الخياطة بأشكال متنوعة وأهم المواد والأدوات المستخدمة، فيما اشتمل البرنامج الثالث «فنون المكياج» على عرض لأهم المستجدات في مجال التزيين النسائي وتسريحات الشعر، مع التطبيق العملي لجميع الطرق مع المتدربات.

من جهة أخرى نفذت الدار برامج متزامنة مع الفعاليات العالمية مثل «اليوم العالمي للسرطان» وبعض البرامج الترفيهية، مثل جلسات السمر والشواء الداخلية، إلى جانب إقامة حفل الزواج لإحدى الفتيات بعد تجهيزها وإعداد كل ما يخص تلك المناسبة بشكل جيد.

وأوضحت مديرة الدار ابتهاج المرشد أن جميع البرامج والدورات تنفذ طوال العام ضمن خطة سنوية معدة مسبقا تراعى فيها الاحتياجات النفسية والاجتماعية للفتيات والمراحل العمرية، إضافة إلى برامج موجهة لتعديل بعض السلوكيات أو تنمية مهاراتهن وقدراتهن الفردية.