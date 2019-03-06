مخالفات صحية تغلق 63 منشأة غذائية بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

أغلقت الحملات التفتيشية لمتابعة أنشطة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة والمهنية في مدينتي الهفوف والعمران بالأحساء 63 منشأة غذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أنه أسفر عن الحملات أيضا إنذار 135 منشأة أخرى لمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية الخاضعة لها هذه الأنشطة، وصودر وأتلف 200 كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك و40 لتر زيوت «مكررة الاستخدام»، وطبقت الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218.

من جانبه أوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم أن البلدية وجهت الإنذارات لملاك 21 مبنى تحت الإنشاء لعدم الالتزام بالاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالسلامة الإنشائية وتأمين وسائلها حفاظا على سلامة العابرين والعاملين.

من جهة ثانية أسفرت الحملة الرقابية التي استهدفت المدينة الصناعية في مدينة المبرز عن رفع 645 مركبة تالفة وخربة، وإغلاق 30 منشأة صناعية، ورصد 144 مخالفة تتمثل في عدم التقييد بالاشتراطات الصحية والمهنية.