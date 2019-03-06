تفعيل برنامج توعوي للمسلمين الجدد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة فعلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام ضمن حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا» برنامجا بعنوان «أهلا بالمسلم الجديد» الذي تقدم من خلاله التوعية المناسبة لحديثي الإسلام عبر مراكز التوعية والإرشاد والتوجيه من خلال العروض المرئية التي تعرض صفة العمرة وصفة الصلاة وبعض المسائل التي تخص العقيدة الصحيحة.



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