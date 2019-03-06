وظائف صحية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر 83 وظيفة «أخصائي» على الكادر الصحي للرجال والنساء. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن التقديم يبدأ اليوم لمدة أسبوع عبر الموقع الالكتروني في 11 تخصصا بالمختبرات الطبية، منها: طب الطوارئ، التمريض، تقنية القلب، الأشعة، تقنية أعصاب، العلاج التنفسي. على أن يكون المتقدم سعوديا، وحاصلا على البكالوريوس من الجامعات السعودية أو الموصى بها من قبل وزارة التعليم، إضافة إلى حصوله على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



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