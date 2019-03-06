السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض صدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الترجمة الإنجليزية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 21) وتاريخ 12 /‏ 02 /‏ 1439هـ، وسيتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الإصدار. وأوضح رئيس شعبة الترجمة الرسمية الدكتور محمد الهدلق، أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة، والذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغة الإنجليزية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي. وأضاف أن الشعبة تحظى بدعم رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف على الشعبة محمد العجاجي.



كانت هذه تفاصيل خبر ترجمة إنجليزية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.