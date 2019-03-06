40 ألف دولار جوائز دولية حائل للشطرنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكمل الاتحاد السعودي للشطرنج استعداداته لتنظيم بطولة حائل الدولية للشطرنج للرجال والسيدات في نسختها الأولى برعاية أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد خلال الفترة من 14 إلى 19 مارس الحالي.

وتشهد الفترة الحالية تسجيل عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الراغبين في المشاركة بالبطولة والمنافسة على جوائزها المالية التي تصل إلى 40 ألف دولار.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان أن العمل يسير حسبما خطط له من أجل استضافة متميزة لهذا المحفل العالمي، ولا سيما أن هناك أسماء عالمية أبدت رغبتها في المشاركة، والمنافسة على جوائز البطولة.