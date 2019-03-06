الملك سلمان يتسلم رسالة من رئيس موريتانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال استقبال الملك سلمان له أمس في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.

ونقل ولد الشيخ لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس الموريتاني، فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير موريتانيا لدى المملكة محمد الأمين ولد الشيخ.