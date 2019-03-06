خادم الحرمين ووزير خارجية روسيا يستعرضان المستجدات الإقليمية والدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

ونقل لافروف لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أبدى الملك سلمان تحياته له.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

كما حضره من الجانب الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، ومدير تخطيط السياسة الخارجية أوليغ ستيبانوف، وعدد من المسؤولين.