السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) سجل مهرجان الزهور والحدائق الـ13 بينبع الصناعية رقما قياسيا على مستوى المهرجانات الشتوية في المملكة، بتجاوزه لحاجز الـ 200 ألف زائر خلال الأيام الخمسة الأولى من انطلاقته، عاكسا حجم التطوير والتجديد الذي يتصف به المهرجان كل عام.



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