، "بيزوس" الأغنى بالعالم و"مصري" يتصدر عربيًّا وهذا هو ترتيب ترامب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "زوكربرغ" يتراجع.. و"كايلي جينر" تحصد لقب أصغر ملياردير عصامي

أظهرت قائمة مجلة "فوربس" السنوية لأثرى أثرياء العالم لعام 2019، أن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون، لا يزال أغنى رجل في العالم، يليه بيل غيتس، ووارن بافيت.

وتضم الولايات المتحدة نحو 609 مليارديرات في المجمل، من بينهم 14 في المراكز العشرين الأولى بالقائمة، وبالطبع على رأسهم "بيزوس" ثم "جيتس".

وعلى الرغم من أن القائمة لم تتغير بشكل كبير؛ فإن ترتيب مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات؛ بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.

وبحسب القائمة التي أعلنتها "فوربس" يوم أمس الثلاثاء؛ فقد ازدادت ثروة بيزوس (55 عامًا) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد؛ بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار، ووسّع "بيزوس" الذي يمتلك 16% من شركة أمازون، والذي جعلته ثروته الآن هدفًا للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت.

ووفق ما نقلته "رويترز"، شهد غيتس (63 عامًا) زيادة ثروته لتصل إلى 96.5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي؛ بحسب "فوربس".

واحتل "بافيت" (88 عامًا) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة؛ برغم تضرره في أواخر فبراير بانخفاض كبير في أسهم شركة "كرافت هاينز" للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها.

وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1.5 مليار دولار؛ لتصل إلى 82.5 مليار دولار، بحسب "فوربس".

واحتفظ "برنار إرنو" الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية "إل في إم إتش" بالمرتبة الرابعة على القائمة؛ إلا أن "زوكربرغ" خسر 9 مليارات دولار من صافي ثروته، وتراجع من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة.

وتقدم على "زوكربرغ" كل من: رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومؤسس متاجر زارا وانديتكس الإسباني أمانسيو أرتيغا، والمؤسس الشريك لشركة أوراكل لاري إليسون.

وتحسّن ترتيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" 51 مركزًا في قائمة أثرياء العالم التي تصدرها المجلة؛ مشيرة إلى أن تحسن ترتيبه جاء نتيجة تراجع ثروات الآخرين.

وبحسب المجلة تُقَدّر ثروة "ترمب" بـ3.1 مليار دولار، وهو نفس مستواها في العام الماضي؛ ليحتل بها المركز 715 على مستوى العالم.

واحتلت كايلي جينر الابنه الصغرى لعائلة جينر والبالغة من العمر 21 عامًا، لقب أصغر ملياردير صنعت ثروتها بنفسها، والتي تُقَدّر بـ1 مليار دولار، في عمر أصغر حتى من مارك زوكربيرغ "الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا عندما وصل إلى تلك العلامة.

وارتفع ترتيب بلومبيرغ من 11 إلى 9 مع زيادة ثروته إلى 55.5 مليار دولار مقارنة مع 50 مليار دولار؛ بحسب "فوربس".

أما غير الأمريكيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية؛ فهم الهندي موكيش إمباني رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" الذي احتل المرتبة 13، والصيني "ما هواتنغ" رئيس شركة "تينسيت" الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة العشرين.

وتَصَدّر الملياردير المصري "ناصف ساويرس" أثرياء العرب بثروة تناهز 6.4 مليار دولار، حل بها في المرتبة الثانية والخمسين بعد المائتين؛ بينما حل "ماجد الفطيم" والأسرة في المرتبة الثالثة والأربعين بعد الثلاثمائة بثروة قُدّرت بـ5.1 مليار دولار.

وعربيًّا احتلت الإمارات قائمة الدول العربية بعدد الأثرياء؛ حيث جاء 7 من رجال الأعمال الإماراتيين ضمن القائمة.