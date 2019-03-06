، لندن.. "المركز الثقافي الإسلامي" يستقبل وفدًا من الحكومة البريطانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدبيان": نواجه عدة تحديات أهمها الإسلاموفوبيا والعلاقة مع الآخر

زار المدير التنفيذي لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية جون منزوني، مع وفد مرافق من كبار المسؤولين والتنفيذيين في الحكومة البريطانية، المركز الثقافي الإسلامي بلندن، والْتقوا المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل عن أنشطة المركز أعماله ومرافقه ودوره في وسط الجاليات الإسلامية، وعلاقته مع الجهات الرسمية والدولية داخل بريطانيا وأوروبا وخارجها.

من جهته، أوضح المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان، التحديات القائمة المتمثلة في عدد من الظواهر أهمها الإسلاموفوبيا، وبناء جسور للحوار وقضايا الهوية والعلاقة مع الآخر، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، والعناية بالشباب، وتعليم الدين الإسلامي بصورة تُظهر تسامحه وسماحته.

بعد ذلك، قام الوفد بجولة في المركز والمكتبة والمسجد والمعرض الإسلامي الدائم، وأبدى "منزوني" إعجابه البالغ بما يقوم به المركز من مهمات وأعمال جليلة؛ لافتًا إلى أنه من المهم التواصل مع جهة فعالة كهذه الجهة، وتعاون الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة لخدمة المجتمع بجميع أطيافه.