، لندن.. "المركز الثقافي الإسلامي" يستقبل وفدًا من الحكومة البريطانية ،

- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
زار المدير التنفيذي لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية جون منزوني، مع وفد مرافق من كبار المسؤولين والتنفيذيين في الحكومة البريطانية، المركز الثقافي الإسلامي بلندن، والْتقوا المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان.
واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل عن أنشطة المركز أعماله ومرافقه ودوره في وسط الجاليات الإسلامية، وعلاقته مع الجهات الرسمية والدولية داخل بريطانيا وأوروبا وخارجها.
من جهته، أوضح المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان، التحديات القائمة المتمثلة في عدد من الظواهر أهمها الإسلاموفوبيا، وبناء جسور للحوار وقضايا الهوية والعلاقة مع الآخر، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، والعناية بالشباب، وتعليم الدين الإسلامي بصورة تُظهر تسامحه وسماحته.
بعد ذلك، قام الوفد بجولة في المركز والمكتبة والمسجد والمعرض الإسلامي الدائم، وأبدى "منزوني" إعجابه البالغ بما يقوم به المركز من مهمات وأعمال جليلة؛ لافتًا إلى أنه من المهم التواصل مع جهة فعالة كهذه الجهة، وتعاون الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة لخدمة المجتمع بجميع أطيافه.
لندن.. "المركز الثقافي الإسلامي" يستقبل وفدًا من الحكومة البريطانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
زار المدير التنفيذي لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية جون منزوني، مع وفد مرافق من كبار المسؤولين والتنفيذيين في الحكومة البريطانية، المركز الثقافي الإسلامي بلندن، والْتقوا المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان.
واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل عن أنشطة المركز أعماله ومرافقه ودوره في وسط الجاليات الإسلامية، وعلاقته مع الجهات الرسمية والدولية داخل بريطانيا وأوروبا وخارجها.
من جهته، أوضح المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان، التحديات القائمة المتمثلة في عدد من الظواهر أهمها الإسلاموفوبيا، وبناء جسور للحوار وقضايا الهوية والعلاقة مع الآخر، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، والعناية بالشباب، وتعليم الدين الإسلامي بصورة تُظهر تسامحه وسماحته.
بعد ذلك، قام الوفد بجولة في المركز والمكتبة والمسجد والمعرض الإسلامي الدائم، وأبدى "منزوني" إعجابه البالغ بما يقوم به المركز من مهمات وأعمال جليلة؛ لافتًا إلى أنه من المهم التواصل مع جهة فعالة كهذه الجهة، وتعاون الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة لخدمة المجتمع بجميع أطيافه.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
11:00 AM
"الدبيان": نواجه عدة تحديات أهمها الإسلاموفوبيا والعلاقة مع الآخر
زار المدير التنفيذي لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية جون منزوني، مع وفد مرافق من كبار المسؤولين والتنفيذيين في الحكومة البريطانية، المركز الثقافي الإسلامي بلندن، والْتقوا المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان.
واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل عن أنشطة المركز أعماله ومرافقه ودوره في وسط الجاليات الإسلامية، وعلاقته مع الجهات الرسمية والدولية داخل بريطانيا وأوروبا وخارجها.
من جهته، أوضح المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان، التحديات القائمة المتمثلة في عدد من الظواهر أهمها الإسلاموفوبيا، وبناء جسور للحوار وقضايا الهوية والعلاقة مع الآخر، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، والعناية بالشباب، وتعليم الدين الإسلامي بصورة تُظهر تسامحه وسماحته.
بعد ذلك، قام الوفد بجولة في المركز والمكتبة والمسجد والمعرض الإسلامي الدائم، وأبدى "منزوني" إعجابه البالغ بما يقوم به المركز من مهمات وأعمال جليلة؛ لافتًا إلى أنه من المهم التواصل مع جهة فعالة كهذه الجهة، وتعاون الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة لخدمة المجتمع بجميع أطيافه.
، لندن.. "المركز الثقافي الإسلامي" يستقبل وفدًا من الحكومة البريطانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لندن.. "المركز الثقافي الإسلامي" يستقبل وفدًا من الحكومة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.