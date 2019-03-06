، اكتمال الاستعدادات لانطلاق مسابقة "سلطان بن عبدالعزيز" للقرآن والسنة بجاكرتا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دورتها الـ11 برعاية الرئيس الإندونيسي.. وفيصل بن سلطان يُشيد بنجاحاتها

أعرب الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، عن اعتزازه وكافة منسوبي المؤسسة، بما تُحققه مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، من مخرجات مميزة على مسارات متعددة.

وقال الأمير فيصل بن سلطان في تصريح صحفي: بمناسبة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الدورة الحادية عشرة من المسابقة خلال الفترة من 11- 15 مارس 2019م، تحت رعاية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورعاية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ فإن النجاحات التي حققتها المسابقة؛ سواء على صعيد تقديم صورة رائعة من صور اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة كتاب الله الكريم والسنة النبوية، أو على صعيد توثيق علاقات الأقليات الإسلامية التي تعيش في بعض الدول بالدين الحنيف وتشجيعها على حفظ كتاب الله الكريم وتدبر معانيه، أو على صعيد بناء جسور من التواصل بين المسلمين في عدد من دول العالم؛ كلها مخرجات تجسّد الرؤية الثاقبة وحب الخير اللذيْن اتصف بها الأمير سلطان بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عندما تبنّى فكرة هذه المسابقة.

ولفت الأمير فيصل، إلى أن الدورات الأخيرة من المسابقة، شهدت خطوات حيوية لتوسيع دائرة المشاركين، وتنظيم فرع خاص للنساء حَظِيَ بمشاركة نحو 100 مشاركة في تفاعل مميز مع رسالة المسابقة، إلى جانب المبادرة التي تبنتها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وبتوجيه من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والتي تمثلت في استضافة عدد من الفائزين الأوائل في الدورات الأخيرة للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة في المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالمدينة المنورة؛ سعيًا للعمل على تخريج أجيال راشدة، وإيجاد مرجعيات علمية مميزة مجازة في علم القراءة في الدول التي شاركت في المسابقة؛ ليعودوا إلى بلادهم دعاة ومعلمين ومقرئين، وقد حصل المشاركون على إجازات بالقراءات بعد اجتيازهم الامتحانات المقررة.

وأضاف: من مخرجات المسابقة أيضًا، قبول الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عددًا من الفائزين في الدورة الأخيرة، بعد حصولهم على دورات المقارئ القرآنية لمواصلة دراستهم بالجامعة.

جدير بالذكر أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك، تضم خمسة فروع؛ أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملًا أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية.

وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يُمنح الفائزين فرصة لأداء مناسك الحج، ويشارك في فعاليات هذه الدورة متسابقون ومتسابقات من عدة دول.