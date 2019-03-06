، "تعليم مكة" توجّه بمتابعة أداء المرشدين للحكم ببقائهم أو عودتهم للميدان ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق توصية ورشة العمل "نحو تحسين عمليات التعليم والتعلم"

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، مدير إدارة الإرشاد والتوجيه، بضرورة تنفيذ التوصية التي تم الاتفاق عليها في ورشة العمل الخامسة "توجيهات نحو تحسين عمليات التعليم والتعلم"؛ للحكم على مستوى المرشدين الطلابيين.

ونصّت التوصية، على ضرورة التأكيد على مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، بضرورة متابعة أداء المرشد والمرشدة الطلابية، واستيفاء متعلقات العمل الإرشادي بالمدرسة، والدقة في تعبئة درجة الأداء الوظيفي؛ تمهيدًا للحكم على مَن يبقى في الإرشاد ومن يعود للميدان، ورفع النتائج لمكتب مدير التعليم بنهاية الفصل الدراسي. ‫