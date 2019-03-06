محمد بن مسعود - الدمام - مهاجم انتحاري فجّر نفسه بجوار مكتب شركة بناء قرب المطار

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن متحدث حكومي أفغاني قوله: ارتفاع عدد قتلى هجوم جلال أباد الانتحاري إلى 16 شخصًا.

وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول أفغاني: إن مهاجمًا انتحاريًّا فجّر نفسه اليوم الأربعاء في مدينة جلال أباد، شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني: "فجّر المهاجم نفسه قُرب مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة".

وأضاف: "وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن، ومسلحين بعد الانفجار".

ووفق "رويترز"؛ لم تعلن بعدُ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.