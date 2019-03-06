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نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن متحدث حكومي أفغاني قوله: ارتفاع عدد قتلى هجوم جلال أباد الانتحاري إلى 16 شخصًا.
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول أفغاني: إن مهاجمًا انتحاريًّا فجّر نفسه اليوم الأربعاء في مدينة جلال أباد، شرق أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني: "فجّر المهاجم نفسه قُرب مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة".
وأضاف: "وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن، ومسلحين بعد الانفجار".
ووفق "رويترز"؛ لم تعلن بعدُ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ارتفاع عدد قتلى هجوم جلال أباد الانتحاري إلى 16 شخصًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن متحدث حكومي أفغاني قوله: ارتفاع عدد قتلى هجوم جلال أباد الانتحاري إلى 16 شخصًا.
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول أفغاني: إن مهاجمًا انتحاريًّا فجّر نفسه اليوم الأربعاء في مدينة جلال أباد، شرق أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني: "فجّر المهاجم نفسه قُرب مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة".
وأضاف: "وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن، ومسلحين بعد الانفجار".
ووفق "رويترز"؛ لم تعلن بعدُ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
10:45 AM
مهاجم انتحاري فجّر نفسه بجوار مكتب شركة بناء قرب المطار
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن متحدث حكومي أفغاني قوله: ارتفاع عدد قتلى هجوم جلال أباد الانتحاري إلى 16 شخصًا.
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول أفغاني: إن مهاجمًا انتحاريًّا فجّر نفسه اليوم الأربعاء في مدينة جلال أباد، شرق أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني: "فجّر المهاجم نفسه قُرب مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة".
وأضاف: "وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن، ومسلحين بعد الانفجار".
ووفق "رويترز"؛ لم تعلن بعدُ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
، ارتفاع عدد قتلى هجوم جلال أباد الانتحاري إلى 16 شخصًا ،
المصدر : الخليج 365
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