، موجة غبار قد تندفع للعاصمة تزامناً مع تنبيهين متقدمين للرياض والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - #الإنذار_المبكر: حالة نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، تنبيهين متقدمين للعاصمة الرياض والمنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية.

ووفق #الإنذار_المبكر بدأت الحالة الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً اليوم الأربعاء.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من "المجمعة والخرج وحريملاء والمزاحمية ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة لها"، فيما تشمل بالشرقية "حفر الباطن والقيصومة والنعيرية، والخفجي والأجزاء المجاورة لها".

وفي سياق ذي صلة، قال موقع "طقس العرب" صباح اليوم: نراقب حالياً تشكل موجة من الغبار ما بين #المجمعة و#حفر_الباطن قد تندفع نحو #الرياض خلال الساعات المقبلة".