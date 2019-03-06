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أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، برنامجاً لدعم متعثري التمويل السكني.
وقال خلال افتتاحه أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية"، الذي ينظّمه صندوق التنمية العقارية: قامت مؤسسة النقد بتفعيل الكثير من المبادرات التمويلية التي تسهّل التملك على المواطن.
وأضاف: تعمل شركة إعادة التمويل على برنامج الضمانات ودعم الأرباح والرهن العقاري وخدمات التمويل للمتعثرين وغيرها من الخدمات للمواطن، ولدينا اليوم 18 جهة تمويلية لتمويل المواطن.
"الحقيل" يعلن برنامجاً لدعم متعثري التمويل السكنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، برنامجاً لدعم متعثري التمويل السكني.
وقال خلال افتتاحه أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية"، الذي ينظّمه صندوق التنمية العقارية: قامت مؤسسة النقد بتفعيل الكثير من المبادرات التمويلية التي تسهّل التملك على المواطن.
وأضاف: تعمل شركة إعادة التمويل على برنامج الضمانات ودعم الأرباح والرهن العقاري وخدمات التمويل للمتعثرين وغيرها من الخدمات للمواطن، ولدينا اليوم 18 جهة تمويلية لتمويل المواطن.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
10:15 AM
وزير الإسكان: لدينا اليوم 18 جهة تمويلية لتمويل المواطن
أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، برنامجاً لدعم متعثري التمويل السكني.
وقال خلال افتتاحه أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية"، الذي ينظّمه صندوق التنمية العقارية: قامت مؤسسة النقد بتفعيل الكثير من المبادرات التمويلية التي تسهّل التملك على المواطن.
وأضاف: تعمل شركة إعادة التمويل على برنامج الضمانات ودعم الأرباح والرهن العقاري وخدمات التمويل للمتعثرين وغيرها من الخدمات للمواطن، ولدينا اليوم 18 جهة تمويلية لتمويل المواطن.
، "الحقيل" يعلن برنامجاً لدعم متعثري التمويل السكني ،
المصدر : الخليج 365
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