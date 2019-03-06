، "الحقيل" يعلن برنامجاً لدعم متعثري التمويل السكني ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الإسكان: لدينا اليوم 18 جهة تمويلية لتمويل المواطن

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، برنامجاً لدعم متعثري التمويل السكني.

وقال خلال افتتاحه أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية"، الذي ينظّمه صندوق التنمية العقارية: قامت مؤسسة النقد بتفعيل الكثير من المبادرات التمويلية التي تسهّل التملك على المواطن.

وأضاف: تعمل شركة إعادة التمويل على برنامج الضمانات ودعم الأرباح والرهن العقاري وخدمات التمويل للمتعثرين وغيرها من الخدمات للمواطن، ولدينا اليوم 18 جهة تمويلية لتمويل المواطن.