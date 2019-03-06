، مصرع وإصابة 4 عقب اشتعال مركبتين على جسر الملك فهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر "الخليج 365": الحادث وقع في الجانب البحريني من الجسر

كشفت مصادر "الخليج 365" أن الحادث الذي شهده جسر الملك فهد صباح اليوم، وقع في الجانب البحريني، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة بليغة لاثنين آخريْن.

ووقع الحادث بين شاحنة ومركبة صغيرة، ونتج عنه اشتعال النيران في المركبتين؛ فيما باشرت الجهات الأمنية البحرينية موقع الحادث.

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بين مركبة وشاحنة ومعلومات أولية تشير إلى وقوع إصابات في الحادث

تصادم فوق جسر الملك فهد.. النيران اشتعلت والجهات المعنية باشرت

شهد جسر الملك فهد، صباح اليوم، حادث تصادم بين مركبة وشاحنة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران.

ووفق معلومات أولية؛ فقد نتج عن الحادث عدة إصابات، وباشرت الجهات الأمنية والمعنية الموقع.

ستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل لاحقًا.