أكد المرور السعودي ضرورة تسديد المخالفات على المركبة حال الرغبة في التأمين عليها.
وكان أحد المواطنين وجه سؤالا لـ ” حساب المرور ” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: لدي سيارة باسم أخي وأرغب في التأمين وعلي مبلغ كبير للمخالفات ولا استطيع نقلها باسمي لعدم تسديدي للمخالفات هل يجوز أن يؤمن أخي ويشملني التأمين أو يفوضني كمستخدم فعلي ؟.
ورد ” المرور” قائلا: ” يرجى مراجعة وثيقة التأمين في ذلك، علماً أنه ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.. تسعدنا خدمتك”.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يكشف إمكانية التأمين على المركبة حال وجود مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.