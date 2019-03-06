المرور يكشف إمكانية التأمين على المركبة حال وجود مخالفات

أكد المرور السعودي ضرورة تسديد المخالفات على المركبة حال الرغبة في التأمين عليها.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا لـ ” حساب المرور ” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: لدي سيارة باسم أخي وأرغب في التأمين وعلي مبلغ كبير للمخالفات ولا استطيع نقلها باسمي لعدم تسديدي للمخالفات هل يجوز أن يؤمن أخي ويشملني التأمين أو يفوضني كمستخدم فعلي ؟.

ورد ” المرور” قائلا: ” يرجى مراجعة وثيقة التأمين في ذلك، علماً أنه ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.. تسعدنا خدمتك”.