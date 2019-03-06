الصحة تعتزم نقل 220 ألف موظف لشركات

كشفت مصادر عن تخطيط وزارة الصحة لنقل 220 ألفاً من منسوبيها إلى وظائفهم المستقبلية ضمن خطة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية المدرجة تحت رؤية 2030.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن تلك الخطة تأتي لفصل الخدمات عن وزارة الصحة ونقلها إلى شركات حكومية تعمل بشكل مستقل، وتتنافس فيما بينها على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

وبيّنت أن مبادرة إصلاح الرعاية الصحية في المملكة ستتم من خلال 7 محاور تحولية؛ وهي: التحول المؤسسي، والتحول لشركات، ودعم مزودي الخدمات، وتطبيق نموذج الرعاية، ومشاركة القطاع الخاص، وتمويل الرعاية الصحية، والحوكمة والصحة الرقمية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لنقل موظفي الوزارة من بيئة العمل الحالية إلى النظام المؤسسي المستقبلي، لتوفير نهج واضح وخطة تنفيذ لنقل الوظائف.

وأضافت أن المشروع يهدف كذلك لربط الموظفين الحاليين بالوظائف المستقبلية، وتحديد خيارات الموظفين، وتحديد مناطق تكدس الموظفين أو نقصهم، وإعداد أساليب التقييم، وإنشاء قاعدة بيانات للموظفين.